Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться в Украину до конца текущей недели и, возможно, уже в эту пятницу. Об этом "Стране" рассказали источники в окружении политика в понедельник, 27 мая.

"У Саакашвили остались в Украине сторонники, продолжает функционировать партия РНС, лидером которой он остается и люди, которые ждут от него призыва к действию. Он приедет именно для мобилизации своих сил перед выборами", - сказал источник "Страны" в окружении одесского экс-губернатора.

"Сейчас есть вероятность того, что Зеленский отменит указ Порошенко о лишении Михаила гражданства, так же, как сделал ранее еще с некоторыми его указами", - ответил источник на уточняющий вопрос, что изменилось за последнее время?

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что вернутся в Украину ему мешают все еще открытые уголовные дела. И как отмена решения на лишение Саакашвили гражданства закроет эти дела источник не объяснил.

Также сообщалось, что Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой вернуть гражданство Украины.