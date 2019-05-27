В апреле 2019 года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины продолжил расти, как и в марте. За месяц он вырос на 1,3% или $1,03 миллиарда - до $79,82 миллиардов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Прямой госдолг в апреле в долларовом выражении вырос на 1,6% - до 69,33 млрд долл, хотя внешний уменьшился на 0,1% – до 40,14 млрд долл (в гривне – на 2,4%, до 1,068 трлн).

Гарантированный государством долг за апрель сократился на 0,7% - до 10,49 млрд долл (в гривне – на 3%, до 279,3 млрд грн), в том числе внешний – на 0,9%, до 10,1 млрд долл (в долларах – на 3,1%, до 268,9 млрд грн).

В целом с начала 2019 года совокупный госдолг Украины вырос на 1,9%, или на 41,51 млрд, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления гривни он сократился на 2%, или на 43,62 млрд грн.

При этом доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам апреля снизилась до 42,4%, в специальных правах заимствования (SDR) МВФ – до 15,6%, в евро – до 9,2%, тогда как в гривне – выросла до 31,8%.

Кроме того, 0,4% и 0,7% госдолга Украины номинировано соответственно в канадских долларах и японских иенах.

Отметим, что апрель был последним полным месяцем, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Уже 21 мая главой государства стал Владимир Зеленский.

Как сообщала "Страна", в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам заместителя главы Совета НБУ, дефолт "положит" украинские банки, а возможностей быстро запустить экономику нет.

При этом в рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют курс гривни к концу 2019 года на уровне 32 грн за $1.