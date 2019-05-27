Советская и украинская актриса театра и кино Ада Роговцева попала в больницу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская в понедельник, 27 мая.

"Наша дорогая и легендарная Ада Николаевна... Здорова и невредима, не волнуйтесь...", - написала она.

Фото: Facebook/Ольга Голубовская

По какой причине актриса была госпитализирована, в сообщении не уточняется.

Как известно, 81-летняя советская и украинская актриса театра и кино является Героем Украины (2007), Народной артисткой СССР (1978), а также лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко (2017).

Также Роговцева была доверенным лицом Порошенко на выборах. Мы писали, что врачи рассказали о состоянии экстренно госпитализированной актрисы.