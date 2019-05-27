Австрийская пресса обнародовала детали съемок и слива прессе скандального видео с бывшим вице-канцлером Австрии Штрахе, которое привело к развалу коалиции и досрочным выборам в Австрии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийский таблоид Kronen Zeitung.

Из публикации издания следует, что встреча якобы россиянки, вероятной племянницы российского олигарха, с лидером австрийских ультраправых Штрахе на Ибице в 2017 году была детально спланированным спектаклем, который организовали четыре человека. Эти четверо - адвокат из Вены, детектив и двое экспертов по вопросам безопасности, которые специализируются на промышленном шпионаже. Их мотивов рассматривается личная месть Штрахе и неприятие политики ультраправой Партии свободы. Квартет владел информацией о личной жизни политика от его бывшего охранника, и таким образом им удалось спланировать сложную видеоловушку.

"Племянница" российского олигарха оказалась боснийской студенткой, которую, по данным издания, подобрали так, чтобы она соответствовала вкусам австрийского политика. Сообщается, что девушка знает четыре языка, в том числе идеально говорит по-русски. Она изучает сельскохозяйственные науки в Боснии. За один день актерской игры ей платили якобы от 6 до 7000 евро.

Встреча состоялась на вилле политика на Ибице, которую уже использовали для тайных операций. Планирование и проведение аферы стоило ее создателям 400 000 евро. Сначала они предлагали партиям и большому строительному концерну приобрести видео за 1,5 млн. евро, но те отказались.

В 2019 году в игру вступили неназванное немецкое общество, которое имеет счета в какой-то из налоговых гаваней. Тот факт, что к покупке видео причастна немецкая арт-группа "Центр политической красоты", категорически отрицается. В итоге видео было куплено обществом за 600 000 евро. Средства выплатили золотыми монетами крюгерранд. После этого семь фрагментов видео были переданы немецким изданиям Spiegel и SZ. Сейчас других источников, подтверждающих версию издания Kronen Zeitung о спланированной ловушке, нет.

Напомним, обнародование видео привело к политическому кризису в Австрии. Как сообщала "Страна", в результате скандала Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоганн Гуденус подали в отставку. 19 мая в стране объявили проведение досрочных парламентских выборов.

Ранее "Страна" в материале "Медовая ловушка для "друга Кремля" выяснила, как политический скандал в Австрии повлияет на выборы в Европарламент.