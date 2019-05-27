В понедельник, 27 мая, Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы четырех украинских моряков после принятого решения Международного трибунала.

В частности, отклонены апелляции адвокатов пятой "четверки" военнопленных украинских моряков, попавших в плен после керченских событий. Об этом сообщил адвокат Николай Полозков, передает "КР".

"По первой четверке суд закончился. Никаких изменений по сравнению с предыдущими судами: жалобы оставлены без удовлетворения. Сроки содержания под стражей оставлены в силе", - заявил Полозов.

Как сообщала "Страна", спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер призвал России освободить украинских пленных моряков.

Отметим, что Украина будет добиваться "гамбургских санкций", если Россия не освободит моряков. Посол Украины в Германии призвал правительство ФРГ и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.