В компании "Международные авиалинии Украины" сделали заявление относительно ситуации с 30 пассажирами, которые не смогли попасть на рейс PS55 "Киев - Одесса" и вынуждены были остаться в аэропорту "Борисполь".

Об этом говорится на странице МАУ в Facebook.

26 мая из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг" около 30 пассажиров не вылетели в Одессу. В "Аэрохендлинг" сообщили, что у их сотрудника произошел микроинсульт. "Всем пассажирам, которые не улетели, было предоставлено питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Пассажиры, которые решили улететь на следующий день в Одессу, были размещены в гостинице", - рассказали в компании.

"Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев - Одесса, а также, согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 EUR", - сообщила МАУ.

Фото: facebook.com/flyuia.ua

Авиакомпания МАУ готовит претензию в адрес "Аэрохендлинг", ведется служебное расследование.

Напомним, 26 мая рейс PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ взлетел, оставив в аэропорту "Борисполь" около 30 пассажиров. Инцидент произошел по ошибке сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг", автобусы которой не довезли людей из терминала к самолету.

Из-за случившегося сбоя, перевозчик получил информацию о том, что все пассажиры уже в самолете.

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