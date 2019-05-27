МАУ выплатит по 250 евро забытым пассажирам рейса "Киев-Одесса"
В компании "Международные авиалинии Украины" сделали заявление относительно ситуации с 30 пассажирами, которые не смогли попасть на рейс PS55 "Киев - Одесса" и вынуждены были остаться в аэропорту "Борисполь".
Об этом говорится на странице МАУ в Facebook.
26 мая из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг" около 30 пассажиров не вылетели в Одессу. В "Аэрохендлинг" сообщили, что у их сотрудника произошел микроинсульт. "Всем пассажирам, которые не улетели, было предоставлено питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Пассажиры, которые решили улететь на следующий день в Одессу, были размещены в гостинице", - рассказали в компании.
"Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев - Одесса, а также, согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 EUR", - сообщила МАУ.
Фото: facebook.com/flyuia.ua
Авиакомпания МАУ готовит претензию в адрес "Аэрохендлинг", ведется служебное расследование.
Напомним, 26 мая рейс PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ взлетел, оставив в аэропорту "Борисполь" около 30 пассажиров. Инцидент произошел по ошибке сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг", автобусы которой не довезли людей из терминала к самолету.
Из-за случившегося сбоя, перевозчик получил информацию о том, что все пассажиры уже в самолете.
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