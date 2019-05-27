"Попытка узурпации судебной власти". Портнов подал в ГБР четвертое заявление о преступлениях Порошенко
Юрис Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований свое четвертое заявление на Петра Порошенко. В нем он обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть.
Об этом Портнов сообщил в своем Телеграм-канале в понедельник.
"Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трём первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации ним судебной власти", - написал Портнов.
Скриншот: t.me/PortnovUA
В заявлении идет речь о нарушениях при назначении президентом членов Высшего совета правосудия.
Ранее сообщалось, что Портнов подал в ГБР новое заявление на экс-президента.
Также мы писали, что в Генпрокуратуре допросили Портнова как свидетеля по делам Майдана.