В Администрации президента Зеленского подготовили ряд законопроектов, которые касаются отзыва нардепов Верховной Рады, депутатов местных советов, городских голов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, по словам, представителя главы государства в парламенте Руслана Стефанчука, во всем мире такая процедура называется recall-отзыва, иными словам, это процедура импичмента, процедура отзыва народного депутата, депутата местных советов. По мнению Стефанчука, логично, что избиратели, голосующие за своих представителей во власти, должны иметь право их отзывать.

Кроме того, Руслан Стефанчук пропнонсировал внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроектов о депутатской ответственности "за кнопкодавство, за депутатский прогул, ответственности, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов с законопроектом, за который он голосует".

"Наша цель - привести европейские нормы парламентаризма в Украину", - сказал Стефанчук.

Напомним, недавно у Зеленского анонсировали в ближайшее время законопроект об импичменте.

Также мы писали, что Зеленский внес в Раду первый законопроект - о публичных закупках во время выборов.