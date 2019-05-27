Экс-глава СНБО Александр Турчинов призвал не распространять слухи о том, что он продолжает выполнять обязанности секретаря СНБО Украины, не смотря на увольнение. Ситуацию со своими должностными обязанности он прояснил на своей странице в Facebook.

"Напоминаю, что 17 мая я обратился к президенту (тогда еще Петру Порошенко, - Прим.Ред.) с заявлением об увольнении, а 19 мая был подписан соответствующий указ. С момента обнародования указа президента Украины "Об освобождении А. Турчинова с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины" я не работаю секретарем СНБО. Утверждение якобы я выполняю какие-то обязанности Секретаря СНБО - чушь, которая не соответствуют действительности и противоречит украинскому законодательству", - написал Турчинов у себя на странице.

Фото: Олександр Турчинов/YouTube

Отметим, что сам Александр Турчинов подал в отставку 17 мая "в связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал его на должность".

При этом у нового президента Владимира Зеленского пока не назначили никого на пост главы СНБО.

Как сообщала "Страна", в Администрации президента Зеленского изучают вариант назначения на пост главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Владислава Бухарева.