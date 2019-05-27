Коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" сообщило о прекращении водоснабжения двух подконтрольных официальным властям городов в Донбассе. Фильтровальная станция отключена от электроснабжение из-за задолженности.

"Сегодня в 11:15 в соответствии с требованиями "Укринтерэнерго" оператором системы распределения "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" отключено электроснабжение Артемовской фильтровальной станции", - сообщает со ссылкой на местные СМИ агентство ТАСС.

По данным компании, на данный момент без центрального водоснабжения остались города Бахмут (бывший Артемовск) и Соледар, а также четыре близлежащих поселка. В этих населенных пунктах могут проживать около 100 000 человек.

23 мая начались массовые отключения водоснабжения в регионе после обесточивания Киевом объектов компании "Вода Донбасса". Без воды тогда остались 16 населенных пунктов с населением не менее 23 тыс. человек.

В марте 2019 года украинские предприятия - поставщики электроэнергии - уведомили "Воду Донбасса" об обесточивании ее объектов за долги, которые превышают 1 млрд гривен ($37 млн). Под угрозой оказалось водоснабжение почти 1,5 млн человек по обе стороны от линии соприкосновения. Проблему тогда удалось урегулировать, однако 22 мая "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" вновь заявила о намерениях обесточить объекты компании.

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Отметим, что ранее из-за долгов от водоснабжения отключены 16 населенных пунктов.

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