Лидер "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет убит, если предаст тех, кто погиб во время Майдана и войны на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью Обозревателю.

"Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал", - заявил Ярош.

Ранее сообщалось, что Ярош впервые прокомментировал причастность своих соратников к убийству Кати Ганздюк.

Также мы писали, что Дмитрий Ярош призвал к "охоте на московских попов" в Украине.