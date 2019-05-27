Сегодня, 27 мая, строители успели за день дважды поменять треснувшее стекло на пешеходно-велосипедном мосту у арки Дружбы народов, который 25 мая открыл Виталий Кличко.

Отметим, что это уже третье замененное стекло за все время.

Как утверждают власти, в непригодность приходит только защитная стекло-пленка. Ее в случае, показанном на видео, заменили на новую, без извлечения всей стеклянной конструкции. "Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимут и еще раз обработают герметиком", - говорится в сообщении мэрии.

"Еще раз хочу подчеркнуть: Киев - наш с вами город, наш дом. И то, как он будет выглядеть, зависит от нас с вами. Давайте вместе беречь и приумножать красоту столицы! Мне действительно больно, когда кто-то пытается опорочить то, что создавалось для миллионов киевлян и гостей нашего города, опорочить кто словами, кто актами вандализма. Неужели не приятно гордиться своим городом, его красивыми локациями, его красотой и интеллигентными людьми?!", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Как сообщала "Страна", в соцсетях появились сообщения киевлян, посетивших новый пешеходно-велосипедный мост, о том, что он шатается.

Ранее сообщалось, что мост, который вчера открыл мэр Киева Виталий Кличко, из-за повреждений пришлось закрыть.