В Сети появилось видео попадания молнии в ракету "Союз". После столкновения с мощнейшим электрическим зарядом аппарат, как ни в чем ни бывало, продолжил полет в космос.

На кадрах видно, как молния попадает во взлетающую ракету. Сообщается, что это никак не помешало выведению спутника на орбиту.

"Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА (спутника - Прим.Ред.) ГЛОНАСС! Молния вам не помеха", - прокомментировал инцидент глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Фото: twitter.com/Rogozin

Видео: youtube.com/Inforeactor Новости

Как сообщала "Страна", Илон Маск похвалил российскую ракету "Ангара".

Отметим, что компания Илона Маска SpaceX подала секретный иск против правительства США.