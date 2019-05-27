Жители села Седлище Любешивского района Волынской области вышли на улицы, требуя отремонтировать дороги. Соответствующее видео опубликовано на странице Любешовской газеты "Новая жизнь" в Facebook.

Как видно на записи, местные жители сильно недовольны тем, в каком состоянии находятся дороги, в связи с чем они вышли с плакатами для проведения протестов.

Кроме того, на прошлой неделе два дня подряд жители села Пневно Камень-Каширского района также перекрывали дорогу. Как сообщает местное издание ВолыньPost Люди требовали, чтобы власти региона отремонтировали дорогу от Седлища до Камня-Каширского, которая вся усыпана ямами.

При этом, издание отмечает, что люди предупреждали о намерении перекрыть дороги еще осенью.

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