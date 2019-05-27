Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила предварительную причину бунта в Южной исправительной колонии №51 в Одессе.

Об этом уполномоченный по правам человека написала на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, проведенные у заключенных обысков стало причиной бунта, что повлекло за собой пожар в колонии, говорится в сообщении. "Сейчас вся информация о бунте и пожаре в колонии проверяется уполномоченным по правам человека", - отметила Денисова.

По ее словам, на месте происшествия работает представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко.

"Заложниками бунтарей стали трое медработников и трое охранников, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", - написала омбудсмен.

Денисова также добавила, что полиция взяла ситуацию под полный контроль, а заключенных распределили по локальным секторам. Отмечается, что по словам представителя омбудсмена, правоохранители не нарушали права заключенных, а при подавлении тюремного восстания никто из них существенно не пострадал. Известно также, что пять нарушителей режима вывезли из колонии. Информация про бежавших из колонии или убитых не подтверждается.

Денисова сообщила, что пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение спасателями.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

По информации "Страны", цель у осужденных была более приземленной - они пытались добиться улучшения питания и возобновления свиданий, которые были запрещены ранее.

Также мы писали, что администрация одесской колонии вошла в зону и ведет переговоры с осужденными.