Команда президента Владимира Зеленского не расстаются с мыслью о переезде с Банковой.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью Новому Времени.

"Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", - заявил Костюк.

По его словам, работать в здании на Банковой команде президента "очень тяжело", поскольку здание Администрации президента похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности".

В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть и переехать отсюда", - подчеркнул Костюк.

"Страна" уже узнала, какой вариант продумывают у Зеленского. Это "вертолетная площадка Януковича" на Парковой дороге.

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