В понедельник, 27 мая, сотрудники парижского Лувра объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

"Лувр будет закрыт в понедельник из-за забастовки наших сотрудников и службы безопасности, которые протестуют против высокого туристического потока", - говорится в сообщении. В заявлении профсоюза, представляющего права сотрудников музея, говорится, что за последние 10 лет туристический поток в музее вырос на 20%, а число сотрудников, наоборот, снизилось. В нем отмечается, что сотрудники музея "задыхаются" от наплыва посетителей.

Фото: twitter.com/museelouvre

По данным профсоюза, в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек.

Как сообщала "Страна", парижский Лувр стал самым популярным у публики и соответственно самым посещаемым музеем мира в 2018 году.

Напомним, картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", также известная как "Джоконда", может покинуть Лувр впервые с 1974 года.

Ранее "Страна" сообщала, что картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продали за баснословные $400 миллионов.