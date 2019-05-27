В понедельник, 27 мая, народный депутат Украины Игорь Мосийчук, который заявил о своем выходе из Радикальной партии Олега Ляшко, опубликовал в Facebook соответствующее заявление.

"Сказал! Сделал! Спасибо Олегу Ляшко и всем членам РПЛ, кто был рядом последние пять лет! Я в полной мере осознаю, что меня ожидают новые вызовы, испытания и новые этапы борьбы! Впереди новое время!", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Ігор Мосійчук

"В связи с разногласиями в формировании идеологии партии и не желая углубляться в конфликт внутри команды, заявляю про выход из рядов партии и, соответственно, складываю полномочия вашего заместителя, члена Президиума Политсовета РПЛ и члена Политического Совета партии", - сказано в тексте заявления, адресованного Ляшко.

Фото: Facebook/Ігор Мосійчук

Ранее о том, что его соратник покидает фракцию, заявил сам Олег Ляшко.

"Хочу вас проинформировать, что Игорь (Мосийчук – ред.) действительно народный депутат Украины, но отныне он не будет представлять Радикальную партию", - сказал Ляшко.

Позднее Мосийчук объяснил причины своего выхода из Радикальной партии Ляшко. По его словам, причиной выхода стали идеологические разногласия.

Впрочем, как выяснила "Страна", поводом для разногласий могли стать финансовые вопросы. Так, по нашей информации, Ляшко не поделился с коллегами по фракции отступными, которые получил от Рината Ахметова.

Второй фактор - это неопределенность будущего Радикальной партии, которая не попадает в Верховную Раду, судя по ее рейтингам.