В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который на выходных торжественно открыл мэр Виталий Кличко, начали заменять третье треснувшее стекло. Ремонтники уже сняли поврежденный фрагмент. Об этом сообщает ТСН.

По его словам присутствовавшего во время ремонтных работ начальника участка фирмы "Контракт 61", которая устанавливала стекло, Руслана Кабулы, пострадал только верхний, защитный слой стекла.

"На первый взгляд, я вижу эпицентр удара. Я думаю, что это был какой-то механический удар", - заявил он. Также он сообщил, что замена стекла осуществляется за счет компании.

Фото: ru.tsn.ua

"Это гарантийное стекло. Замену стекла берет на себя компания", - ответил Кабул. На вопрос, безопасен ли новооткрытый мост, он не смог ответить, так как компания "отвечает только за стекло".

"Треснуло стекло, которое должно пройти испытания на удар, на царапины. То стекло, которое удерживает общую нагрузку, не повреждено», - уточнил представитель компании. Стоит отметить, что когда ремонтники сняли верхнее стекло, под ним оказалась вода. Кабула не смог ответить, как она там оказалась.

Видео: facebook.com/livetsn

В Киеве из-за повреждения стекла 26 мая закрыли открытый накануне новый пешеходный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Позже выяснилось, что повреждено только верхнее, защитное, покрытие, а закаленное основное стекло не пострадало.

Как сообщала "Страна", в соцсетях появились сообщения киевлян, посетивших новый пешеходно-велосипедный мост, о том, что он шатается.

"Ребят, без шуток - мост шатается. Думала, что мне показалось, но следственная группа правоохранителей, что работает на месте - это подтвердила. Мосту 1 день", - пишет побывавшая сегодня на мосту журналистка "Страны" Ольга Волкова.

Отметим, что экс-президент Порошенко побывал на мосту, где после этого треснули стекла.