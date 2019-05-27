Газета "Сегодня", которая является крупнейшим ежедневным изданием Украины, отмечает нерентабельность выпуска украинского тиража - в связи с вступлением в действие закона об украинизации.

Об этом в интервью "Украинским новостям" сообщила главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук-Дремина.

"Мы еще несколько лет назад, без каких-либо законов, анализировали, будет ли спрос на украинский тираж "Сегодня". Выводы аналитиков таковы: заметный спрос может быть во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Тернополе и в небольших городках и селах, в основном, в Западной Украине. Но выпуск этого тиража с учетом стоимости доставки и других издержек не покрывал затрат", - сказала главред.

По ее словам, в настоящее время акционерное общество "Укрпочта" закрывает многие отделения по всей стране, что отрицательно влияет на уже существующий тираж всех печатных СМИ Украины.

"Для поддержки украинского языка правильно было бы, с точки зрения издателей, получить поддержку от государства. Госзаказ. Такую поддержку вправе получить и украиноязычные издания для расширения своей аудитории, и русскоязычные - для печати тиража на украинском языке для бесплатного распространения. В этом случае я бы видела реальное способствование развитию украинского языка", - отметила Гук-Дремина.

Она добавила, что новый закон лишь требует от издателей за свой счет выпустить тираж, который в итоге пусть не целиком, но точно в значительной мере не будет раскуплен читателем.

"Нести такие убытки ежемесячно невозможно. И в итоге даже та часть населения, которая сегодня еще читает печатные издания, будет лишена этой возможности, так как издательства без поддержки государства просто разорятся", - сказала Ольга Гук-Дремина.

При этом она добавила, что пока не знает, насколько сильно повлияет норма языкового закона о печатных СМИ на стоимость выпуска издания.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 15 мая был подписан президентом Петром Порошенко. Закон за исключением некоторых норм вступит в силу 16 июля.

Согласно закону разрешено издавать печатные СМИ на русском и других иностранных языках, кроме официальных языков Европейского Союза, только при условии одновременного выпуска аналогичного тиража на украинском языке с 16 января 2022 года.