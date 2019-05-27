Попытка захвата заключенными административного здания Южной исправительной колонии №51 в Одессе стало следствием указаний "воров в законе". Об этом заявил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Сегодня в Одессе по указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные осуществили попытку захвата админздания и совершили поджог", - написал он.

Как сообщил Аброськин, цель произошедшего - дестабилизировать ситуацию, но благодаря действиям сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции Украины им это не удалось.

По информации "Страны", цель у осужденных была более приземленной - они пытались добиться улучшения питания и возобновления свиданий, которые были запрещены ранее.

Скриншот: Facebook/Вячеслав Аброськин

По информации отдела коммуникации полиции Одесской области в данный момент ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные своего представителя в южных областях Александра Остапенко сообщила, что из колонии вывезли пятерых нарушителей режима, а взятых в заложники медработников и охранников освободили.

По словам омбудсмена, предварительно причиной бунта стали обыски, которые проводились у осужденных.

Ранее сообщалось, что выяснилось, из-за чего в Одесской колонии взбунтовались заключенные.

Также мы писали, что администрация одесской колонии вошла в зону и ведет переговоры с осужденными.