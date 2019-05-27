Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами появившиеся в сети сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке, он также отказался комментировать эти слухи. Об этом сообщает РБК.

"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - сказал Песков. При этом, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли, исходя из вышесказанного, сделать вывод, что указа об отставке Суркова не было, Песков сказал: "Указы мы выпускаем, пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали".

Ранее Telegram-канал "Незыгарь" сообщил, что Сурков написал заявление об отставке. Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в своем Telegram-канале указывала, что это произошло две недели назад. Утверждалось, что Суркова по "ЛДНР" заменит экс-посол в Беларуси Михаил Бабич.

Напомним, Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008 году стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м - заместителем председателя правительства.

Как сообщала "Страна", в июне 2018 года помощник Владимира Путина Владислав Сурков, вновь назначенный на свой пост в администрации президента после инаугурации, продолжил курировать вопросы Крыма и Донбасса.

Напомним, что ранее СМИ писали, что Сурков может уйти в результате кадровых перестановок в администрации Путина. Однако позже стало известно, что Сурков сохранил пост помощника президента Путина.