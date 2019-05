На телеканале НВО показали фильм "Последний дозор". Он рассказывает о создании финального сезона сериала "Игра престолов". В частности, можно увидеть, как актеры реагировали на ключевые сюжетные повороты при прочтении сценария.

Дальше - спойлеры! Не читайте, если вы еще не смотрели восьмой сезон "Игры престолов"!

Сыгравший Джона Сноу актер Кит Харрингтон очень эмоционально отреагировал на то, что он убивает Дейенерис Таргариен. Актер схватился за голову, а потом посмотрел на Эмилию Кларк, которая сползла под стол и корчила ему рожицы.

Актер Конлет Хилл, сыгравший Вариса, вероятно, был возмущен казнью его персонажа. Он выкинул сценарий, а успокаивать его пришлось Лене Хиди (Серсея) и Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт).

Некоторые сцены вызвали и положительные эмоции. Так, весь актерский состав аплодировал после прочтения сцены об убийстве Короля Ночи, а Мейси Уильямс, которая сыграла Арью, шуточно кланялась.

