На телеканале НВО показали фильм "Последний дозор". Он рассказывает о создании финального сезона сериала "Игра престолов". В частности, можно увидеть, как актеры реагировали на ключевые сюжетные повороты при прочтении сценария.

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Сыгравший Джона Сноу актер Кит Харрингтон очень эмоционально отреагировал на то, что он убивает Дейенерис Таргариен. Актер схватился за голову, а потом посмотрел на Эмилию Кларк, которая сползла под стол и корчила ему рожицы.

 

Актер Конлет Хилл, сыгравший Вариса, вероятно, был возмущен казнью его персонажа. Он выкинул сценарий, а успокаивать его пришлось Лене Хиди (Серсея) и Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт).

Некоторые сцены вызвали и положительные эмоции. Так, весь актерский состав аплодировал после прочтения сцены об убийстве Короля Ночи, а Мейси Уильямс, которая сыграла Арью, шуточно кланялась.

 

Фото: twitter.com/JillianSed

Финальный, шестой, эпизод восьмого сезона сериала "Игра престолов" вышел 19 мая (20 мая по Киеву). В финальном сезоне зрителям показали битву с Белыми ходоками и финал борьбы за Железный трон.

После выхода предпоследнего эпизода, фанаты запустили петицию с требованием переснять восьмой сезон. В петиции говорится о том, что Бениофф и Вайсс "оказались абсолютно некомпетентными сценаристами, когда у них нет исходного материала (то есть, книг)". 

Как сообщала "Страна", уже подсчитали, сколько людей, драконов и ходоков убили за все восемь сезонов "Игры престолов". Больше всего людей погибли в сражении за Винтерфелл (3512 человек).

Отметим, что после финальной серии "Игры престолов" разочарованные поклонники массово гуглят, как отписываться от HBO.

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