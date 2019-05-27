Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, как вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским навеселе звонил музыканту Святославу Вакарчуку и спрашивал о поддержке Зеленского. Об этом он сообщил в интервью изданию Украинская правда в понедельник.

"Мы (с Владимиром Зеленским - прим.ред) еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?", смеялись", - заявил Коломойский.

"Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017-го года. А Зеленский тогда еще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ну так, в кулуарах – что если пойдет Вакарчук, то пойдет и Зеленский".

На вопрос журналистов о том, что ответил на это Вакарчук, олигарх рассказал, что тот был сонный, поскольку звонок был сделан в позднее время.

"Мы его спрашиваем: "Ты поддерживаешь Зеленского?". Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел", - отметил Олигарх.

По его словам, этот звонок был для него неожиданностью, и он совершенно не думал в этом направлении.

Ранее сообщалось, что у Зеленского отвергли предложение Коломойского объявить дефолт.

Также мы писали, что Коломойский рассказал, кому будет симпатизировать на выборах в Раду.