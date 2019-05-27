Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы защиты обвиненного в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в вопросе законности его задержания, передает "Интерфакс-Украина".

"Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного суда отказала в удовлетворении кассации", - сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

По его словам, кассация касалась решения Апелляционного суда, которым было отказано в открытии производства по обжалованию законности задержания.

Адвокат сообщил, что полный текст решения суда будет обнародован 3 июня, поэтому пока не известно, чем суд мотивировал решение.

Также Доманский рассказал, что на заседании в понедельник Вышинский содержался в стеклянном боксе, так как суд отказал в ходатайстве защиты о том, чтобы подсудимый на заседании присутствовал рядом со своими адвокатами, что, по убеждению адвоката, является нарушением прав Вышиснкого.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве сотрудниками СБУ по обвинению в госизмене 15 мая 2018 года. 16 мая журналиста привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. С тех пор он неизменно продлевал ее.

Ранее "Страна" писала о том, что Кирилл Вышинский написал письмо из тюрьмы и назвал все обвинения против него абсолютной ложью.

Также мы сообщали, что украинский режиссер, сидящий в одном СИЗО с Вышинским, написал о пытках в тюрьме.