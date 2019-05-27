На столичном мосту, который 25 мая открыл Виталий Кличко, новое ЧП.

Вчера на смотровых площадках моста треснули стекла. Сегодня их заменили, и они снова треснули на глазах у журналистов.

"Только что при замене разбитого стекла, еще одно стекло утомилось. Ну, как такое возможно?", - пишет паблик "Киев оперативный" и публикует видео.

Треснувшее стекло было обнаружено вчера во второй половине дня. Мост частично перекрыли для движения. По версии властей, мост повредили неизвестные вандалы, которые якобы стреляли по стеклу моста ночью.

Однако многие не поверили этой версии, поскольку с момента ночной стрельбы до обнаружения повреждений прошло много часов. А сегодняшний инцидент показал, что вандалы скорее всего не причем.

Все подробности вчерашнего ЧП - в материале "Страны" "Устал сразу после открытия. Почему в День Киева треснул новейший мост за 400 миллионов".

Также вчера перед самым инцидентом на мосту появился Петр Порошенко.