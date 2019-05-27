Молния попала в ракету-носитель "Союз", которая в понедельник, 27 мая, утром отправила на орбиту спутник "Глонасс-М" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Звезда".

На сайте канала опубликован фрагмент репортажа с запуска, на котором видно, как примерно через 10 секунд после старта ракеты в облаках возникает разряд молнии в том месте, где летит "Союз".

Источники в ракетно-космической космической отрасли подтвердили, что молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту.

"Все системы отработали штатно, никаких проблем не было", - сказал один из собеседников агентства.

Позже начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук подтвердил, что во время пуска в ракету ударила молния и что пуск, несмотря на это, прошел штатно.

"Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", - сказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом молния убила рыбака.

Также мы сообщали, что в селе под Тернополем шаровая молния влетела в дом, где было семь человек и взорвалась.