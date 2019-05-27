В сервисном центре МВД напомнили водителям про перечень тех именных номеров, которые запрещено получать. Об этом говорится на фб-странице Главного сервисного центра МВД.

В частности, запрещено заказывать именные номерные знаки, похожие на ведомственные и государственные. Примеры таких номеров опубликовала пресс-служба ведомства.

Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом микроавтобус влетел в фуру на обгоне. Обе машины ехали в сторону столицы. По словам водителя микроавтобуса Mercedes Viano, он собирался обгонять фуру Renault Magnum, однако не успел среагировать на изменение скорости грузовика и врезался в него. После этого он все-таки обогнал и остановился.

Напомним, что названы самые опасные места на дорогах Киевской области.