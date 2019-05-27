Кремль выразил сожаления по поводу того, что Виктор Медведчук больше не будет представителем Украины на переговорах с РФ, поскольку до этого он всегда показывал свою эффективность. Об этом заявил представитель президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается Медведчука, то здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поприще, на котором он был задействован в последние годы", - сказал он журналистам.

Также Песков напомнил, что Медведчук "имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области".

При этом он заметил, что Кремль пока не знают, кого власти Украины будет назначен преемником Медведчука.

Ранее Андрей Богдан сообщил, что "мы не видим Медведчука переговорщиком с Россией, если его видит Москва - это их проблемы".

Также мы писали, что Медведчук объяснил, почему его оптимизм относительно Зеленского продержался недолго.