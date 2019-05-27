Сегодня, 27 мая, в Одессе начались беспорядки из-за плохих условий содержания осужденных в Южной исправительной колонии общего режима №51. Само пенитенциарное учреждение находится на Люстдорфской дороге.

По сообщению корреспондента "Страны", в колонию зашла администрация и бунт практически прекратился. Сейчас администрация ведет переговоры с представителями заключенных.

В ходе событий пострадали 4 осужденных (они видны на видео). У них разбиты головы, но это в основном легкие травмы. Побегов и жертв нет.

Один из заключенных снял на видео ситуацию внутри колонии.

Ранее в колонии вспыхнул пожар. Как рассказывала "Страна", бунт в колонии №51 начался из-за того, что осужденным запретили длительные свидания.

Как сообщала "Страна", за неделю до бунта в колонии ударили ножом офицера, который отвечал за длительные свидания. После этого они были запрещены.

Напомним, что ранее после пасхального бунта зэков в черкасской колонии отменили свидания и провели обыски.

Как сообщала "Страна", в Житомирской колонии № 4 нашли VIP-камеру. Ключи от нее находились у закоренелых зеков.