"Нафтогаз" в июне почти на 8% снизит цены на газ для промышленных потребителей и населения.

Это произойдет в связи с подешевением газа на международном рынке, сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.

"Согласно решению правительства, цена Нафтогаза для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, которая действует в следующем месяце. Следовательно, в июле Нафтогаз будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб.м. (без НДС, транспортировки и распределения)", - отметил Коболев.

Фото: facebook.com

Напомним, в МВФ назвали условие, при котором в Украине можно понизить цену на газ.

Также мы сообщали, что в "Нафтогазе" предложили меньшую цену на газ для населения.