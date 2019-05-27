Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого в СМИ приписывают большое влияние на нового президента Владимира Зеленского, выдал очередную порцию советов новому главе государства.

В интервью британскому изданию Financial Times он заявил, что рекомендовал бы Зеленскому отказаться от кредитной программы МВФ и объявить дефолт по примеру Греции или Аргентины.

А, дескать, если Зеленский пойдет на поводу у кредиторов, то есть, будет следовать уже подписанному властями меморандуму с МВФ, содержащему, в том числе, непопулярные меры, к примеру, повышение цен на газ для населения, то его ждет судьба Порошенко - падение рейтингов с 73% до 15% или даже 5%.

Как пишет Financial Times, "57-летний Коломойский, одетый в футболку и пиджак и говорящий на уличном сленге" также считает, что США и Евросоюз должны попросту списать Украине внешние долги, а на сегодняшний день они составляют порядка 60% ВВП, так как наша страна "стала пешкой в чужой игре". Прощение же долгов, по его мнению, будет своего рода "компенсацией за страдания страны в борьбе с Россией".

Примечательно, что Игорь Коломойский раздает советы по общению с МВФ как раз в то время, когда решается судьба очередного кредитного транша в размере 1,3 млрд долларов.

Миссия Фонда с 21 мая находится с визитом в нашей стране. Причем, после известия о роспуске парламента и досрочных выборах ее статус изменился. Как сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, еще на прошлой неделе представители Фонда прекратили обсуждение выполнения условий меморандума.

С 27 мая миссия займется аналитической работой по изучению экономической ситуации в Украине. То есть, фактически вопрос с выделением Украине очередной порции денег и так отложился на неопределенное время.

Как в такой ситуации МВФ расценит "советы" Коломойского, которые тот раздает со страниц ведущего мирового издания, — большой вопрос. Иностранные журналисты уже спрогнозировали, что "комментарии Игоря Коломойского в интервью Financial Times вызовут тревогу у западных покровителей Киева, хотя господин Зеленский и заявил, что будет придерживаться условий финансовой помощи Украине". К слову, официальной реакции на интервью Коломойского из Администрации президента Зеленского пока не последовало.

Между тем, эксперты считают: то, что Украина объявит дефолт - не такая уж фантастическая версия.

"Страна" разбиралась, что будет, если Украина откажется платить по долгам, и есть ли жизнь после банкротства государства.

Платят только трусы?

Игорь Коломойский, которые в последнее время активно раздает советы президенту Зеленскому через СМИ, в этот раз превзошел себя.

В интервью британскому изданию Financial Times он выдал целую порцию идей, суть которых сводится к одному - Зеленскому стоит последовать примеру своего киношного героя из сериала "Слуга народа" Голобородько, и попросту послать Фонд куда подальше.

По мнению Коломойского, Украине нужно не только отказаться от программы МВФ (напомним, нынешняя программа stand-by открыта в прошлом году и предусматривает финансовую помощь в размере 3,9 млрд долларов из которых получено 1,4 млрд), но и перестать платить по ранее взятым долгам.

Коломойский советует новому президенту брать пример с Греции, которая в 2015 году перестала выплачивать внешние долги, или Аргентины. То есть, фактически олигарх подталкивает страну к дефолту. К слову, о "греческом сценарии" для Украины Коломойский говорит уже не впервые, подобные идеи он озвучивал и в прошлом году. В одном из интервью он назвал греков "красавцами", заявив, что такой ход (то есть, дефолт) Украине нужно было предпринять еще в 2014 году.

Правда, тогда его слова воспринимались как частное мнение. Сейчас же дело другое - с учетом возможного влияния Коломойского на президента Владимира Зеленского, рекомендации "не платить" и МВФ, и другие международные кредиторы могут расценить двояко.

Игорь Коломойский говорит, что украинцы "устали" от кредитов МФВ, что и подтвердила победа Владимира Зеленского на выборах. Люди, по его мнению, хотят "отдохнуть от проводимых МВФ реформ жесткой экономии и безудержной коррупции, которые избиратели назвали главными причинами проголосовать за комика", - пишет FT.

В принципе, подобные заявления имеют под собой основания. Многие эксперты критикуют политику Фонда в отношении Украины и предлагают либо пересмотреть, либо вообще прекратить сотрудничество в МВФ.

Но в данном случае Коломойский говорит еще об одной опции. А именно - об отказе платить по долгам. Что куда более серьезная история с куда большими последствиями.

Официальной реакции на скандальное интервью олигарха из Администрации президента пока не последовало. Но "Стране" удалось получить комментарий советника Зеленского Данила Гетьманцева.

"Я не знаю, что советует президенту господин Коломойский и советует ли вообще. Со своей стороны, я считаю, что выполнение Украиной своих обязательств перед нашими партнерами является залогом построения стабильной экономики, оздоровления государственных финансов. Но это вопрос не только экономики, это вопрос и демократии в нашей стране как таковой. Насколько я помню, необходимость выполнения финансовых обязательств перед западными партнерами неоднократно подчеркивал президент как в период избирательной компании, так и после нее", — сказал Гетьманцев.

Впрочем, пока непонятно насколько Коломойский влияет на Зеленского. А главное - насколько он будет влиять на формирование списка "Слуги народа", а значит - и на формирование будущего правительства.

Греция или Сомали

Интересно, что, "рекламируя" дефолт, Коломойский проводит параллели с Грецией, которая в представлении большинства украинцев, живет достаточно неплохо. Скажем, примеры Венесуэлы, которая также отказалась платить по долгам, или хронического должника МВФ Сомали - не приводятся.

Впрочем, Украина - не Греция.

"Часто упоминаемые истории списания долгов, скажем, Исландии или Греции перед МВФ, не имеют ничего общего с реальностью. Действительно этим государствам долги реструктуризировались и частично прощались. В Исландии это касалось прежде всего ограничений для вкладчиков – иностранцев, которые были основными инвесторами национальной банковской системы островного государства. В Греции списание долгов на 100 млрд евро произошло в 2012 году. Эллада находится в составе еврозоны и ключевые государства ЕС были вынуждены протянуть Афинам руку помощи, дабы не допустить обвала единой валюты. Частично были списаны долги банков и правительства, полученные именно от ЕС. Но через три года Афины не сделали выводов и допустили дефолт перед МВФ 1 июля 2015 года. Даже референдум провели, на котором народ выступил против "кабальных предложений кредиторов". А потом все равно Греция согласилась "затянуть пояса", уволить министра финансов-популиста и начать платить МВФ по графику. Потребовалось свести к нулю дефицит бюджета, провести масштабную приватизацию, минимизировать отрицательный платежный баланс, инвентаризировать и сократить пособия. Часть греков уехала на заработки за рубеж. Однако уже через год в стране возобновился небольшой, но постоянный экономический рост, которого не удавалось добиться с 2008 года. Греция получила на протяжении 2009-2017 годов почти 275 евро кредитов. Эти долги страна будет отдавать до 2066 года", - говорит экономист Андрей Блинов.

С ним согласен и глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. "У нас с Грецией все же немного разное положение. Греция - член ЕС и ее, как и другие кризисные страны, в частности, Португалию и Испанию, спасали за счет резервного фонда ЕС. Нас никто спасать не будет", - отмечает он.

"В свою очередь в Украине из 50 млрд долларов внешнего долга на долю МВФ приходится лишь пятая часть. Основной внешней долг - и он самый дорогой - заимствования в виде еврооблигаций. В портфеле 22,8 млрд долларов. Причем в 2015 году этот долг подвергся списанию на 20% (в обмен на варианты, привязанные к росту ВВП, и выплаты по ним в 2021-2040 годах) и был уже реструктуризирован. К сожалению, на не очень длительный срок: уже в сентябре 2019 года начнутся первые выплаты. Учитывая, что сегодня госдолг составляет лишь 60% ВВП Украины, вопрос списания вообще не стоит. Тем более, как показывает опыт Греции – это только приводит к дальнейшей безответственности в государственных финансах. Наиболее правильная политика: стараться занимать у тех кредиторов, которые дают деньги в долг на длительный период и под низкий процент (сегодня это только международные финансовые организации). Тем самым не допуская столь жестокого графика по внешним выплатам, как это случилось на период 2019-2021 годов, когда только Минфину необходимо выплатить за рубеж почти 17 млрд долларов. А в целом выплаты по государственному долгу составляют треть государственного бюджета. Ключевой проблемой для нашей страны являются не объёмы заимствований, а краткосрочность долга", — пояснил Андрей Блинов.

Сигнал для инвесторов

Но экономист Алексей Кущ считает, что тема дефолта всплыла не случайно.

"Сам Зеленский ее поднимать не может. Зато об этом может говорить Коломойский и так, чтобы все воспринимали это как посыл президента. Думаю, в ближайшее время рассуждения о дефолте мы услышим еще не раз. Более того - не исключено, что эту тему попытаются "продать" электорату под парламентские выборы. Если ее правильно преподнести, то можно заработать дополнительно пару процентов. Скажем, заявив, что вместо того, чтобы отдавать в этом году почти 480 млрд гривен по долгам, лучше бы вложить эти деньги в экономику, снизить тарифы или поднять зарплаты", — говорит Кущ.

При этом, по его мнению, на МВФ слова Коломойского особого впечатления не произведут.

"Думаю, миссия уже сделала свои выводы, и вопрос кредита "разморозит" не раньше формирования нового парламента и парламентского большинства. Хотя на западные инвестиционные круги "призыв" Коломойского не платить окажет негативное влияние: в ближайшее время инвесторы возьмут паузу", — считает эксперт.

"У финансистов по всему миру есть одна устоявшаяся привычка. Они все всегда читают Financial Times. Эта газета должна быть у них на столе. Иначе мир рухнет. И пусть информацию теперь гораздо проще найти в интернете, но читать financial Times – это маст. И вот на выходных на столе у абсолютно всех инвесторов в мире, по крайней мере у той их части, что живет в цивилизации и инвестирует деньги, которые не надо перед этим отмывать, появилась статья, где Коломойский призывает Зеленского объявить дефолт. При этом, авторы статьи не забывают упомянуть, что совсем недавно главой администрации Зеленского стал человек Коломойского. Как вы думаете, что скажут на это инвесторы? Как вы думаете, сколько решений после этого было остановлено? Как вы думаете, могут ли после такой статьи инвестиционные менеджеры принимать решения о покупке украинских активов, ведь если что, как они объяснят своим боссам, что сделали это после "такого" сигнала. И главное помнить, что это на украинской прокуренной кухне имеет смысл спор о том, хорошо или плохо быть в дефолте. Для людей из мира финансов и бизнеса ответ однозначный. Как и однозначно решение, которое они после этого принимают. Как и однозначны последствия для экономики той страны, куда перестают приходить инвестиции. Спасибо Игорю Валерьевичу за то, что приближает нас к экономическому кризису. Даже самим фактом такого интервью", - написал на своей странице в Facebook экономист, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Доллар по 100, скачок цен и экономика в "минусе"

Впрочем, призыв Коломойского к дефолту уже произвел эффект разорвавшейся бомбы.

В экспертной среде наперебой строят версии, что будет с Украиной, если взять - и просто не платить по счетам.

Глава Международного фонда Блейзера Олег Устенко еще накануне скандального интервью в FT заявил, что Украина пока не может себе позволить выйти из программы МВФ. Это можно было бы сделать лишь в случае притока иностранных инвестиций, скажем, в размере $10 млрд (а такие результаты в прежние годы были). Но прогноз на этот год - всего 1,5 млрд. И этого явно мало, чтобы оплачивать огромные счета.

До конца года нужно выплатить еще 4 млрд долларов, около 2 млрд выплачено в мае. В краткосрочной перспективе, то есть, месяц-два, особой финансовой нагрузки нет. Но в 2020 году нам нужно заплатить больше 10 млрд долларов, из них по внешним долгам - 6 млрд.

Золотовалютные резервы, на первый взгляд, достаточные - 20 млрд долларов, но "чистых" (то есть, не заемных) из них - только 7 млрд долларов.

Но это будет только в следующем году. В ближайшее время "настоящий" дефолт, то есть, ситуация, в которой Украина попросту не сможет платить, нам не грозит. Ведь майский пик выплат уже фактически пройден, следующая дата, когда придется оплачивать счета - сентябрь. Причем, и тогда Украина заплатить сможет. А реальные проблемы могут начаться в 2020 году, когда мало того, что исчерпаются золотовалютные резервы, так еще и иссякнет приток "спекулятивных инвестиций" от покупателей наших ОВГЗ - вкладываться в бумаги государства, которое готовится объявить дефолт, они вряд ли будут. То есть, без кредита МВФ платить Украине фактически нечем.

"В случае просрочки очередной даты погашения долга, дается небольшой срок, примерно неделя, после чего страна фактически объявляется банкротом", - пояснил "Стране" Виктор Скаршевский.

И на случай возможного дефолта, как пишет Сергей Фурса, в соцсетях, "есть одна правда в интервью Коломойского. Где он говорит Зеленскому, что если тот будет слушаться Запада, то не сможет сохранить свой рейтинг. Это правда. Если делать реформы, не видать ему рейтинга в 73%. Но если он решит не слушать Запада, то мы все легко увидим курс гривны 73 и выше".

Другие экономисты делают ставки - дают за "дефолтную гривню" курс в 40-50-100 за доллар. "Угадать каким будет курс на самом деле сложно. На панических настроениях он может быть любым. Но можно утверждать, что в случае настоящего технического дефолта нас ждет значительная девальвация, стремительный рост цен, замедление экономики и другие классические составляющие кризиса", - считает Алексей Кущ.

Но есть и другое мнение. По словам Виктора Скаршевского, обвал гривны нам грозит лишь в одном случае - если снизятся цены на сырье (зерно и металл) на мировом рынке.

"Все минусы дефолта - падение курса, отток иностранных инвестиций и прочее - случились у нас еще в 2015 году. Украина фактически уже в дефолте, так как не выплатила 3 млрд долларов российских евробондов. Другое дело, что пока идут суды, официально нам статус страны-банкрота не присвоен", — говорит Скаршевский.

В тоже время, сейчас курс гривны во-многом держится за счет притоки валюты от спекулятивных инвесторов, которые проают доллары и покупают гривну для вложений ее в высокодоходные облигации внутреннего госзайма.

Если их пугать дефолтом, то приток спекулятивных инвестиций для покупки ОВГЗ может заметно уменьшиться. Инвесторы будут погашать уже купенные облигации и выводить деньги из Украины, а не покупать новые ОВГЗ. И это может создать очень сильное давление на гривну и привести к ее обвалу.

В тоже время, проблема избыточной долговой нагрузки в Украине существует. Но решать ее, по мнению экономистов, нужно не путем дефолта, а через реструктуризацию.

"Нам нужно говорить о реструктуризации долгов. Нынешняя нагрузка в размере 43% от доходной части бюджета - это очень много. При такой нагрузке никакого развития быть не может. Она не должна превышать 10-15% от доходной части бюджета", - считает Скаршевский. По его мнению, Украине нужно добиваться реструктуризации долгов, как минимум, на 10 лет. Но при этом - под конкретную программу экономического развития. "Чтобы не проесть или разворовать эти деньги, а вложить и в экономику. Ведь в свое время Наталия Яресько (экс-министр финансов - Прим.Ред.) реструктуризировала 15 млрд долларов внешних долгов. Но мы этим шансом не воспользовались, еще и увеличили за 4 года долг на 13,5 млрд", — говорит Скаршевский.

"Программу Яресько нам нужно точно пересматривать. Ведь она предусматривает выплату Украиной, потом самого долга и процентов, еще и "бонусов за рост" - если экономика страны вырастет на 3-4%, то нужно платить 15% от прироста, а при более высокой динамике - 40%. Для нас это невыгодно. Если отечественная экономика пойдет в рост, что мы только этих бонусов заплатим 3,5 млрд долларов. Аргентина выпустила гособлизации на 5 млрд долларов на 100 лет. Думаю, кредиторы согласились бы на реструктуризацию Украине на 50 лет, мы бы платили по 1 млрд в год, что абсолютно нормально для бюджета", - считает Кущ.