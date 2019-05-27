Бывший замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко подал иск в суд, добиваясь своего восстановления на посту. Соответствующие данные обнародованы на портале "Судова влада".

Согласно им, исковое заявление Семочко поступило в Кассационный админсуд 23 мая. В настоящее время определен состав судей по его делу: докладчиком определена Ирина Васильева, в состав коллегии также вошли Светлана Пасечник, Валентина Юрченко, Вячеслав Хохуляк и Николай Гусак.

Скриншот: court.gov.ua

Семечко оспаривает указ президента Петра Порошенко, по которому он был уволен в апреле. О факте увольнения Семочко Порошенко заявил во время выступления 14 апреля в пресс-центре на НСК "Олимпийский".

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