Количество пользовательских кредитов возрастает с каждым годом, поэтому закономерный вопрос "Можно ли выехать за границу с кредитом?" задает все больше людей в интернете. Ответы на этот вопрос неоднозначны – все зависит от конкретной ситуации. Конечно, чаще такое спрашивают заемщики с просрочкой по кредиту, но рассмотрим случаи, когда вы можете выехать за пределы страны, имея кредит, а когда нет.

Запрет на выезд за пределы страны с действующим кредитом

Согласно Закона Украины "О порядке выезда из Украины", действующий кредит не является препятствием для въезда или выезда из страны. Такие вопросы обычно задают заемщики, имеющие просрочку по кредиту. Ведь для них действительно существуют ограничения.

Запрет на выезд за пределы страны, с просрочкой по кредиту вступает силу, если:

Вступило в силу решение суда о взыскании долга по кредиту;

Открыто исполнительное производство;

Истец доказал в суде, что заемщик уклоняется от оплаты кредита.

Только при наличии этих трех составляющих запрет применяется к заемщику.

Важно! После вынесения решения судом о взыскании долга по кредиту до его вступления в силу может пройти до 15 дней, а значит, за это время вы сможете беспрепятственно выехать за границу.

Как узнать, можно ли выехать за границу с просрочкой по кредиту?

После вынесения решения о взыскании долга по просроченному кредиту, суд обязан уведомить проигравшую сторону в письменном виде. Так вы узнаете, что запрет действует на вас.

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Важно! Если вы не получали уведомления о запрете выезда, со стороны суда, можете обратиться в апелляционный суд, со ссылкой на нарушение со стороны истца. Так вы выиграете время и сможете выехать за границу.

Погасить кредит, чтобы выехать за границу

Апелляции и поиск лазеек в законодательстве, конечно, помогут найти способ уехать из страны. Но нужно потратить много времени и денег на услуги юриста, способного выиграть ваше дело.

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Договоритесь с кредитором о рефинансировании долга. Для этого могут потребовать сделать "гарантийный платеж" и нужно будет немного подождать изменения вашего кредитного статуса в Бюро кредитных историй, зато вы получите возможность выехать за границу.

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