Информация о заминировании киевской синагоги не подтвердилась
Информация о заминировании синагоги на улице Шота Руставели в Киеве оказалась ложной. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.
Как уточнили правоохранители, в полицию поступило сообщение, что на улице Шота Руставели в здании синагоги, а также в припаркованной неподалеку машине, заложено взрывное устройство. На место происшествия сразу выехали специалисты профильных служб.
"Специалисты обследовали здание и прилегающую территорию. Взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. Во время осмотра из помещения религиозного учреждения эвакуировали 30 человек", - говорится в сообщении.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.
Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лица, осуществившего ложное сообщение.
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