В Одесской колонии №51 произошел бунт. Заключенные захватили помещения тюрьмы, разбили брусчатку и вооружились камнями. Сейчас зона оцеплена спецназом, полицией и Нацгвардией.

Как сообщил "Стране" источник в правоохранительных органах Одессы, причиной бунта стал запрет на длительные свидания и некачественное питание.

За неделю до бунта в колонии ударили ножом офицера, который отвечал за длительные свидания. После этого они были запрещены.

На данный момент все заключенные на месте - побегов нет.

В 51-й колонии содержатся "первоходы" - впервые осужденные преступники. Здесь нет рецидивистов.

Фото: Александр Сибирцев

Напомним, что ранее после пасхального бунта зэков в черкасской колонии отменили свидания и провели обыски.

Как сообщала "Страна", в Житомирской колонии № 4 нашли VIP-камеру. Ключи от нее находились у закоренелых зеков.