Уволенный экс-сотрудник Администрации президента Владимир Горковенко подал в иск против Владимира Зеленского. Об этом Горковенко, известный также, как пиарщик Петра Порошенко, сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, иск был подан из-за решения Зеленского отменить указ Порошенко о назначении Гроковенко членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию

"Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписана на 9-ти страницах. Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется", - написал Горковенко.

"Сегодня господин Президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится", - добавил он.

Иск будет рассматриваться в Верховном Суде.

Фото: Facebook/Володимир Горковенко

Напомним, ранее Горковенко работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации президента. 4 мая Порошенко издал указ №187/2019 о назначении Горковенко в Нацсовет вместо Юрия Артменко.

Однако 24 мая Зеленский отменил этот указ.

По законам Украины, глава государства назначает на должности и освобождает от них половину членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Оставшаяся половина назначается Верховной Радой.

В Нацсовете состоят восемь человек, срок полномочий которых составляет пять лет с дня назначения.