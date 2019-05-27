В Киеве по результатам наблюдений за уровнем загрязнения воздуха за апрель определены зоны с наибольшей концентрацией вредных веществ. Данные обнародованы на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Согласно результатам исследования, небезопасно дышать на площадях Победы и Демеевскй, а также на проспекте Победы. Также в список "грязных" вошли улицы Академика Стражеско, Александра Довженко, Каунасская, бульвары Леси Украинский и Дружбы народов, Оболонский проспект. Пповышенный уровень допустимого загрязнения воздуха зафиксировали в Гидропарке. Самым чистым в Киеве оказался проспект Науки.

Уточняется, что свои выводы специалисты обсерватории сделали после снятия показаний с 16 точек проверки воздуха в столице. Качество оценивали по нескольким показателям, в частности по наличию в воздухе диоксида и оксида азота, формальдегида и диоксида серы.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликован рейтинг самых грязных городов Украины и таблица их загрязнений.

Также мы сообщали, что загрязнение воздуха сократило продолжительность жизни землян почти на год.