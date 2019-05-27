Новоназначенный глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков прокомментировал возможную ликвидацию отдела "К" СБУ, который отвечает за борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями.

"Это мое субъективное мнение, но ликвидация управления "К" в СБУ была бы правильным решением. Баканов является профессионалом и его задача сломать ту систему, которая существует. Относительно связи Хорошковского (бывший руководитель СБУ и вице-премьер времен президента Януковича, - Прим.Ред.) с Бакановым мне непонятны, так как это неправда", - рассказал Дмитрий Разумков.

Отметим, что до Разумкова главой партии "Слуга народа" и главным претендентом на должность главы АП был Иван Баканов. Однако 22 мая президент Владимир Зеленский назначил его первым заместителем главы СБУ. При этом нынешний глава СБУ Грицак и все его заместители уже подали в отставку. Если отставку Грицака примет Рада, то фактически исполнять его обязанности будет Баканов.

Ранее нардеп Борислав Береза заявлял, что отдел "К" СБУ должен бороться с коррупцией и экономическими преступлениями, а фактически кошмарит бизнес и устраивает "маски-шоу".

Напомним, в Евросоюзе считают, что функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.