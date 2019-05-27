Ночью в воскресенье, 26 мая, в бензобаках двух служебных автомобилей Львовского ремонтно-аварийного предприятия нашли сахар. В Львовском городском совете проводят служебное расследование из-за вероятной диверсии.

По словам директора ремонтно-аварийного предприятия Романа Олейника, проблемы с автомобилями Fiat Doblo 2003 года выпуска выявили работники предприятия.

Отмечается, что работники выехали с территории предприятия, что на ул. Пекарской, 95, чтобы заправить автомобили. Однако во время заправки они выяснили, что бензобак машины забит сахаром. После этого машины остановили, поскольку сахар может вывести из строя топливную систему. Бензобаки обоих машин промыли и они смогли выезжать на вызовы.

Львовское коммунальное ремонтно-аварийное предприятие занимается ликвидацией аварийных ситуаций во внутридомовых инженерных сетях (электричество, холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление, канализация), в жилых домах.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в торговле наркотиками бросил горящую спичку в бензобак авто, чтобы уничтожить улики и сотрудников СБУ.

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