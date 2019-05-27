Верховная Рада должна рассмотреть вопрос отставки правительства и премьер-министра в пленарный четверг 30 мая. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время Согласительного совета парламента 27 мая, передает "112 Украина".

"По закону мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины. Согласно закону, ВРУ предоставляется 10 дней, и мы входим в эти 10 дней на этой пленарной неделе. И поэтому также даю поручение комитету по правовой политике рассмотреть в среду на комитете, чтобы мы в четверг смогли рассмотреть вопрос об отставке Кабмина и премьер-министра Украины. Я считаю, это тоже будет один из ключевых вопросов", - сказал Парубий.

Ранее "Страна" писала о том, что Парубий заявил, что у Зеленского поспешили с заявлением, что главы фракций поддержат президентский закон о выборах.

Также мы сообщали, что Парубий оконфузился на заседании парламента.