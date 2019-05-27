Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил подготовительное заседание по делу об увольнении Станислава Шевчука с должности судьи Конституционного Суда Украины на 11 июня.

Об этом сообщает газета "Суд инфо".

В то же время, суд обязал ответчика - Конституционный Суд Украины - подать в суд все материалы, которые были или должны быть приняты им во внимание при принятии решения об увольнении Станислава Шевчука. Также Окружной административный суд Киева истребует надлежащим образом заверенные копии стенограмм заседаний Конституционного суда Киева 14 мая 2019 года.

Станислав Шевчук подтвердил, что Окружной административный суд Киева открыл производство по его иску к КСУ относительно возобновления в должности судьи и председателя КСУ. А также, что суд обязал ответчика подать в суд все материалы, которые были или должны быть приняты им во внимание при принятии решения относительно освобождения от должности судьи КСУ. "Остальные материалы были представлены мной одновременно с иском", - сообщил Шевчук.

Станислав Шевчук просит суд признать противоправными действия Конституционного Суда Украины относительно его увольнения с должности судьи Конституционного суда Украины.

Напомним, 14 мая в Конституционном суде официально заявили об отстранении Станислава Шевчука.

После этого Конституционный суд опубликовал текст выводов постоянной комиссии по этике, на основе которого было выражено недоверие Шевчуку, а в дальнейшем - он был уволен с поста судьи КСУ. Один из пунктов в документе касается заявления Шевчука в интервью "Стране", о том, что он не приведет к присяге президента Украины, избранного путем фальсификаций.

Юрист Андрей Портнов заявил, что за отставкой Шевчука стоит Петр Порошенко, экс-заместитель главы его администрации Алексей Филатов и примкнувший к ним заместитель председателя Конституционного суда Александр Тупицкий.