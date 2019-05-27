Группа пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ не смогли попасть на борт и остались в аэропорту "Борисполь". Как сообщили в авиакомпании, около 30 пассажиров действительно не вылетели в Одессу по ошибке сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг".

"Данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании Aerohandling. На данный момент всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы", - сообщили в МАУ.

Скриншот: facebook.com

В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор "Aerohandling", которая обслуживала рейс PS55 в терминале "Борисполя" принес извинения за сложившуюся ситуацию и сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании, которой внезапно ухудшилось.

"Предварительный диагноз - микроинсульт. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу", - сообщил Голохвастов.

Скриншот: facebook.com

По предварительным данным, пассажиры во время посадки на борт были "забыты". Их не довезли из терминала к самолету, который улетел без них. Из-за случившегося сбоя, перевозчик получил информацию о том, что все пассажиры уже в самолете.

Затем стало известно, что некоторым пассажирам обменяли билеты на другой рейс компании "Киев-Одесса" и поселили их в гостиницу в Борисполе, а другим организовали автобусный трансфер до пункта назначения.

Среди тех, кого "забыли" в аэропорту оказался телеведущий Анатолий Анатолич. Он написал, что ему пришлось ехать в Одессу на такси. Он пообещал, что по поводу этого случая обратится в суд.

Своего возмущения в соцсетях не скрывали и другие пассажиры.

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