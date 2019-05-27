Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что поручил комитету Верховной Рады подготовить ко второму чтению Избирательный кодекс, а также, что он надеется, что парламентарии приступят к рассмотрению на следующей пленарной неделе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я сейчас публично даю поручение главе комитета по правовой политике и правосудию подготовить немедленно ко второму чтению Избирательный кодекс №3112-1, в том числе и моего авторства, который предусматривает введение открытых списков", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады.

По словам спикера, необходимо еще раз собрать рабочую группу по подготовке ко второму чтению Избирательного кодекса.

Парубий прогнозирует, что на этой пленарной неделе парламент не сможет рассмотреть данный законопроект, но на следующей это возможно.

"Со следующей пленарной недели мы сможем начать рассмотрение Избирательного кодекса об открытых списках. Я уверен, это большое обязательство нашего парламента. И я надеюсь, что все руководители фракций меня поддерживают в этом стремлении", - сказал глава ВР.

Согласно календарному плану 10-ой сессии Верховной Рады 8-го созыва, парламент работает в пленарном режиме 28-31 мая и 4-7 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что Парубий заявил, что у Зеленского поспешили с заявлением о том, что главы фракций поддержат президентский закон о выборах.

Также мы сообщали, что президент Зеленский обратился к Раде с призывом.