На территории 51-й исправительно-трудовой колонии на Люстдорфской дороге в Одессе вспыхнули беспорядки.

По неподтвержденной информации, заключенные вступили в противостояние с охранниками. Двое человек пострадали, однако пока неясно, это раненые со стороны охраны или заключенных. На месте происшествия присутствует начальство ГУНП. Возле учреждения много пожарных машин, кареты скорой помощи, спецназ. Кроме того, с территории колонии виден столб черного дыма.

По непроверенным данным, воспользовавшись ситуацией, из заключения сбежало 15 человек. Очевидцы говорят, что они скрылись в частном секторе. Часть беглецов была поймана.

Ранее сообщалось, что во время бунта в колонии Таджикистана погибли 18 человек.

Также мы писали, что после пасхального бунта зэков в черкасской колонии отменили свидания и провели обыски.