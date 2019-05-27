Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предупредил, что президент не подпишет ни одного закона, который был принят с нарушением процедуры. Речь идет о многократных переголосованиях и так называемом кнопкодавстве. Об этом Стефанчук заявил во время Согласительного совета Верховной Рады, который прошел сегодня, 27 мая.

На это заявление спикер Верховной Рады Андрей Парубий ответил: "Надеюсь, что поработав тут, вы будете с большим уважением относиться к процедурам".

Также "Страна" сообщала, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий обвинил представителей команды Зеленского, которые якобы поспешили с заявлением, что главы фракций поддержат президентский закон о выборах.

Напомним, после того, как народные депутаты провалили закон президента о выборах, в команде Зеленского подготовили несколько планов реакции на бездействие Верховной Рады. "У нас есть несколько планов, но они будут зависеть от реакции Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать планы А, B, C, которые у нас есть", - сообщал ранее Руслан Стефанчук.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил перевыборы на 21 июля.