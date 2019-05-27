Месси в рекордный шестой раз стал обладателем "Золотой бутсы", обогнав Роналду
Капитан ФК "Барселона" Лионель Месси был объявлен лучшим бомбардиром сезона в Европе и в шестой раз получит "Золотую бутсу", передает Трибуна.
Отмечается, что Месси стал лидером по количеству наград. Так, нападающий Криштиану Роналду получал "Золотую бутсу" только четыре раза.
В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.
Топ-13 претендентов на "Золотую бутсу"-2019:
1. Лионель Месси ("Барселона") – 36 голов, 72 очка
2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 33 гола, 66 очков
3. Фабио Куальярелла ("Сампдория") – 26 голов, 52 очка
4. Дуван Сапата ("Аталанта") – 23 гола, 46 очков
5. Мбайе Дианье ("Галатасарай") – 30 голов, 45 очков
6-11. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 22 гола, 44 очка
6-11. Роберт Левандовски ("Бавария") – 22 гола, 44 очка
6-11. Николя Пепе ("Лилль") – 22 гола, 44 очка
6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") – 22 гола, 44 очка
6-11. Садьо Мане ("Ливерпуль") – 22 гола, 44 очка
6-11. Кшиштоф Пионтек ("Дженоа"/"Милан") – 22 гола, 44 очка
12-13. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 21 гол, 42 очка
12-13. Душан Тадич ("Аякс") – 28 голов, 42 очка.
Вручение "Золотой бутсы" проходит с 1968 года. Месси – рекордсмен в истории приза, он получал его теперь уже шесть раз. Криштиану Роналду – четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.
Ранее сообщалось, что Месси предложил Барселоне купить трех футболистов и назвал их имена.
Также мы писали, что Лионель Месси забил 600-й гол за "Барселону" и догнал Криштиану Роналду.