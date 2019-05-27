Капитан ФК "Барселона" Лионель Месси был объявлен лучшим бомбардиром сезона в Европе и в шестой раз получит "Золотую бутсу", передает Трибуна.

Отмечается, что Месси стал лидером по количеству наград. Так, нападающий Криштиану Роналду получал "Золотую бутсу" только четыре раза.

В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.

Топ-13 претендентов на "Золотую бутсу"-2019:

1. Лионель Месси ("Барселона") – 36 голов, 72 очка

2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 33 гола, 66 очков

3. Фабио Куальярелла ("Сампдория") – 26 голов, 52 очка

4. Дуван Сапата ("Аталанта") – 23 гола, 46 очков

5. Мбайе Дианье ("Галатасарай") – 30 голов, 45 очков

6-11. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 22 гола, 44 очка

6-11. Роберт Левандовски ("Бавария") – 22 гола, 44 очка

6-11. Николя Пепе ("Лилль") – 22 гола, 44 очка

6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") – 22 гола, 44 очка

6-11. Садьо Мане ("Ливерпуль") – 22 гола, 44 очка

6-11. Кшиштоф Пионтек ("Дженоа"/"Милан") – 22 гола, 44 очка

12-13. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 21 гол, 42 очка

12-13. Душан Тадич ("Аякс") – 28 голов, 42 очка.

Вручение "Золотой бутсы" проходит с 1968 года. Месси – рекордсмен в истории приза, он получал его теперь уже шесть раз. Криштиану Роналду – четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.

Ранее сообщалось, что Месси предложил Барселоне купить трех футболистов и назвал их имена.

Также мы писали, что Лионель Месси забил 600-й гол за "Барселону" и догнал Криштиану Роналду.