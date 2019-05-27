Руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, как и кого партия отберет в свои ряды. О том, кто может претендовать на место в политсиле он сказал на пресс-конференции 27 мая.

"Кандидаты, которые претендуют на место в партии, будут отобраны по определенным критериям. Это зависит в первую очередь от позиций, которые ставил перед собой Зеленский. Кандидат должен иметь высокоморальный облик, и быть с желанием слышать народ. Также человек должен быть успешным в сфере деятельности, которую он представляет и быть с безупречной репутацией" - сказал Корниенко.

"На вопрос: "где мы возьмём кандидатов?" - мы проанализировали ситуацию с президентскими выборами и поняли, что нет проблем с людьми, а есть с их отбором. Мы находим нужных людей, в большей степени это связано с волонтерской работой. У нас больше 600 тыс людей зарегистрировано было желающих и они станут основой нашей базы. Существует трехсторонняя проверка кандидата - документальная проверка и связи", - добавил он.

По словам Корниенко, в партии обращаются к людям, если речь идет о мажоритарщиках, которые смогут дать оценку тому или иному кандидату. Со специальной кадровой оценкой помогают и эйчары, группа международных экспертов. "Также мы введем после съезда партии "постпраймериз", где откроем список людей и под каждым человеком будут открыты комментарии, чтоб пользователи могли оставлять свои пожелания-вопросы. Будет такая возможность, что до 8 июля мы удалим кандидата из списка из-за того, что люди могут высказать мнение, что они не хотят, чтобы тот или иной человек представлял их интересы", - сказал представитель штаба.

Также Корниенко добавил, что съезд партии "Слуга народа" планируют на 8 июня. На нем представят 199 кандидатов по мажоритарным округах.

Как сообщала "Страна", главой партии "Слуга народа" стал советник президента по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Напомним, что ранее у Зеленского обозначили идеологию партии и представили логотип "Слуги народа"- велосипедиста с булавой.