В течение 10 дней в Украине откроются офисы партии "Слуга народа", в которых онлайн будут набирать людей для работы на выборах. Об этом сообщил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко во время пресс-конференции.

"Программа сегодня еще разрабатывается, ее будет утверждать съезд, который состоится 8 июня. Там же будет утверждена и первая пятерка партии. Так как "Партия слуга" - интернет партия, то на протяжении 10 дней откроются "офисы", которые будут проводить набор людей онлайн", - сказал Корниенко.

Он уточнил, что сейчас в областях штабы партии возглавляют те люди, которые работали на президентских выборах.

По его словам, партия "Слуга народа" будет поддерживать все те инициативы, с которыми шел на президентские выборы Владимир Зеленский. И не планирует ни с кем создавать коалиций.

Также Корниенко заявил, что в планах партии ни с кем не создавать коалиции.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" представили логотип партии.

Также мы сообщали, что Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга народа".