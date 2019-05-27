Сегодня, 27 мая, на пресс-конференции партии "Слуга народа", главой которой стал Дмитрий Разумков, представили логотип партии и рассказали о позициях политсилы. Об этом сообщает журналист "Страны".

Логотип представляет собой фигуру велосипедиста, которая выполнена в приглушенно-зеленых тонах на белом фоне. Управляет двухколесным транспортом человек в официальном костюме, белой рубашке и в галстуке. У него в руках - булава (символ президентской власти). Еще один элемент логотипа - символ, похожий на колесо или октаграму (восьмилучевую звезду). Рядом надпись заглавными буквами на русском языке "СЛУГА НАРОДА".

Фото: Страна.ua

Внештатный советник президента Украины Михаил Федоров отметил, что сейчас в команде работают над изменением стиля и занимаются подбором кандидатов по мажоритарке. "Мы вводим такое понятие, как "участник партии" - это быть волонтером, наблюдателем на выборах", - отметил Федоров.

Как сообщала "Страна", в рейтинге партий лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее у Зеленского объяснили, в каком случае "Слуга народа" объединится с "Голосом" Вакарчука.